Экстремально похудевшие звёзды Голливуда

Мужчины без яиц Мужик может быть плохоньким, стереотипно мыслящим и даже импотентом. Но всё это меркнет на фоне тотального отсутствия яиц и именно про таких типов мы…

Резиновая кукла для среднего класса На днях наблюдала ситуацию: большая компания из кучи людей, родителей-детей. Среди них – взрослая семейная пара лет под сорок. Сын, дочь, вроде всё…