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kiss_my_abs
kiss_my_abs

Экстремально похудевшие звёзды Голливуда

Что бывает, когда красивый человек берёт и худеет до стадии «мечта фаната паблика 40 кг»? Звёзды, за редким исключением, получают роли и многомилионные контракты. Обыкновенные ребята и девчата получают посаженное здоровье и уродливое отражение в зеркале. Хотя последнее применимо абсолютно ко всем.





Мэтью Макконехи




Красавчик заключил контракт на роль в фильме «Даллаский клуб покупателей», ради которой ему пришлось исхудать до болезненного состояния и отрастить по-настоящему уродские усы. Сыграл он малосимпатичного мизантропа и гомофоба. Но так, что рыдали даже непрошибаемые. А высокая кинокомиссия дружно присудила Мэттью Оскара. Второго отдали напарнику Макконехи по фильму, Джареду Лето. Он, к слову, тоже ради своей роли сбросил десяток килограммов, и научился ходить на каблуках, не шатаясь.

Энн Хэтуэй




Актриса голодала и отчаянно худела ради роли в фильме «Отверженные». Про последствие отказа от пищи я вам уже неоднократно говорила, но многие упорно спорят и уверяют, что это очень круто ничего не жрать три недели – полезно для здоровья и красоты. Красота – понятие относительное, но когда ничего не ешь, жир уходит вместе с мышцами. На выходе получается дряблое тело и такая же кожа.




Анджелина Джоли

Кто только не прошелся по бывшей красавице, которую даже в лучшие годы жизни умудрялись обязательно охаять. То живот рыхлый, то ноги слишком жирные, а в Ларе Крофт и вовсе, понимаешь, перекачалась и перебрала массы. Зато теперь ни у одного даже самого лютого жирофоба не найдётся повода придраться. В последнее время у неё объективно нет удачных фоток, так что не будем сравнивать проф кадры и откровенно так себе карточки…

Тори Спеллинг




Тори имеет несколько специфическую внешность, поэтому красавицей она не была никогда, ни в молодости, ни в зрелом возрасте. Но вот шарма и очарования ей не добавили ни двадцатикилограммовая прибавка в весе, ни последующее катастрофическое похудение. Тот самый случай, когда фанатичность мешает вовремя остановиться и в итоге портит внешность.

Кристиан Бейл

Ну и, конечно, король изменений – Кристиан Бейл. Ради ролей что только он ни проделывал со своим многострадальным организмом. Он становился мышечным качком, пузатым сибаритом, поджарым и сухощавым дядькой с суровым взглядом. И для своей легендарной роли в фильме «Машинист» довёл себя до полного измождения. Пожалуй, этот эксперимент ради роли был самым выдающимся в голливудской истории.




Кристиан Бейл находился на грани смерти, однако самозабвенно играл психопата. Как у него это получилось на фоне отсутствующего питания для мозга и постоянных голодных обмороков – известно только продюсерам, которые боготворили отчаянного актёра, но тряслись каждый день, как бы съемки не закончились раньше времени в связи с трагической смертью актера. Бейл, к вящему счастью создателей фильма, дожил до конца съемочного процесса, после чего тут же начал отъедаться и приводить в порядок сильно пошатнувшееся здоровье.

Обидно, когда тратишь кучу сил и рискуешь здоровьем, а на выходе получаешь сомнительный результат. Самый верный способ испоганить даже идеальную внешность и превратить себя из секс-бомбы в уродца – фанатизм. Не важно, в какую сторону он простирается, но, набрав силу и обороты, он не остановится ни перед изумительными пропорциями, ни перед потрясающей генетикой.




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Tags: красота

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